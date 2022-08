Aiuto che si dà per non far cadere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aiuto che si dà per non far cadere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SOSTEGNO

Significato/Curiosita : Aiuto che si da per non far cadere

Poi far vedere la persona che cadeva. si era sempre pensato che fosse un po' stupido, ma in televisione facevamo sempre in quel modo… sergio non ne sapeva...

sostegno – comune italiano della provincia di biella sostegno – frazione di spessa in provincia di pavia sostegno di zanobi da fiorenza – poeta italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con aiuto; cadere; Oggetto lavorato senza l aiuto delle macchine; Un aiuto fisico o educativo; aiuto ... a Londra; Accorre in aiuto ; Lo si cerca per non cadere ; Caso che può accadere ; Gesto aggressivo per allontanare o far cadere ; Si cerca per non cadere ; Cerca nelle Definizioni