L agnello giovane della cucina romana - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : ABBACCHIO

Significato/Curiosita : L agnello giovane della cucina romana

L'abbacchio è un agnello giovane, lattante o slattato da poco, destinato al macello. sull'origine del termine ci sono discordanze: quella puramente etimologica...

^ abbacchio romano igp, su abbacchioromanoigp.it. url consultato il 10 giugno 2014 (archiviato dall'url originale il 14 luglio 2014). ^ abbàcchio, su... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

