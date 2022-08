Un agguato dei nemici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un agguato dei nemici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : IMBOSCATA

Significato/Curiosita : Un agguato dei nemici

E l'appuntato ricci non si aspettavano un agguato, in quanto le loro armi erano riposte nel borsello e uno dei due borselli, addirittura, era in una foderina...

Con il minor dispendio di risorse. in qualunque caso è norma definire "imboscata" gli attacchi eseguiti nelle modalità sopra indicate ma su piccola scala... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con agguato; nemici; agguato , insidia; agguato che si tende al nemico; Fermi in agguato ; I pericoli in agguato ; Avversi, nemici ; I nemici dei monoteisti; Cadono in mano ai nemici ; I nemici di Sansone; Cerca nelle Definizioni