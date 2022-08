Aggettivo proprio della donna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aggettivo proprio della donna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MULIEBRE

Significato/Curiosita : Aggettivo proprio della donna

Desinenza. e cambia di nome gli aggettivi derivati vengono formati, con l'aggiunta di prefissi o suffissi, da: un aggettivo: capace, incapace; continuo,...

La vulva (definita in passato anche "pudendo muliebre") è la terminazione e l'apertura esterna degli organi genitali femminili esterni, situata nella parte... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con aggettivo; proprio; della; donna; aggettivo dell altare dedicato ad una divinità; aggettivo possessivo... Mediterraneo lat; Antico aggettivo possessivo... Mediterraneo; aggettivo , qualità; Non accettare il proprio giudice; Nutrire i neonati al proprio seno; Tendenza non proprio desiderabile; Dev essere del proprio sacco; Entrata violenta della polizia; Ebrei della penisola iberica; Prima della scuola materna; Una tifosa della Vecchia Signora; Catwoman, Wonder Woman, la donna Invisibile; Colonna a forma di donna ; donna più importante in una larga famiglia; Il Lelouch regista di Un uomo, una donna ; Cerca nelle Definizioni