Adattarsi alla perfezione: calzare a __ - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : PENNELLO

Adattarsi alla perfezione: calzare a __

Millennio avanti cristo, si usavano dei pennelli con lunghi peli di animali a scopo di scrittura. a dare la forma al pennello così come lo si conosce in epoca... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

