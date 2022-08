Acquistare senza provare: comprare a scatola __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Acquistare senza provare: comprare a scatola __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CHIUSA

Significato/Curiosita : Acquistare senza provare: comprare a scatola __

Su qualunque cosa, mangiando gli avanzi degli altri e senza saltare pubblicità, fino a comprare un altro biglietto. quando si avvicina al palco gli viene...

chiusa – sbarramento di fiumi o canali per la regolazione del flusso d'acqua chiusa – restringimento vallivo naturale, spesso fortificato con valore difensivo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

