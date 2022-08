L accordo economico SME: Sistema __ Europeo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L accordo economico SME: Sistema __ Europeo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MONETARIO

Significato/Curiosita : L accordo economico sme: sistema __ europeo

Componenti di un sistema introdotto nell'unione europea durante il 1979, appartenenti al sistema monetario europeo (sme). il loro fine era la riduzione della variabilità...

Il fondo monetario internazionale (in sigla fmi; in inglese international monetary fund, imf) è un'organizzazione internazionale pubblica a carattere... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

