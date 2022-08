Abile sparatore nel far west - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abile sparatore nel far west. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PISTOLERO

Significato/Curiosita : Abile sparatore nel far west

Nei loro svariati film. far west: il pistolero trinità, pigro ma dal cuore d'oro e particolarmente abile con la pistola, vaga nel deserto sdraiato su una...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pistolero (disambigua). il pistolero (gunfighter o gunslinger in inglese), nel gergo del far west... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

