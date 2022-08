Trampoliere che ha zampe e collo lunghi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trampoliere che ha zampe e collo lunghi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AIRONE

Significato/Curiosita : Trampoliere che ha zampe e collo lunghi

Rappresentante originario dell'europa centrale e settentrionale è la gru cenerina. con il loro collo lungo e le zampe lunghe, le gru ricordano nell'aspetto i ciconiiformi...

Disambiguazione – "airone" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi airone (disambigua). gli ardeidi (ardeidae leach, 1820) sono una famiglia... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 26 agosto 2022

