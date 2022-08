Strato di rivestimento su un metallo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strato di rivestimento su un metallo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ZINCATURA

Significato/Curiosita : Strato di rivestimento su un metallo

Ossidazione anodica) è un processo elettrochimico mediante il quale uno strato protettivo di ossido si forma sulla superficie del metallo da trattare. il processo...

Processo di zincatura può avvenire secondo queste metodologie: zincatura a caldo; zincatura a caldo continua; zincatura a fuoco; zincatura elettrolitica;...

