Sottile dispositivo metallico utilizzato in chirurgia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sottile dispositivo metallico utilizzato in chirurgia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : STENT

Significato/Curiosita : Sottile dispositivo metallico utilizzato in chirurgia

Moderne suturatrici automatiche. nella chirurgia laparoscopica e robotica vengono per lo più impiegati punti metallici, le clip. clip e agrafes trovano utilizzo...

Lo stent è un divaricatore metallico cilindrico con struttura a maglie, che viene introdotto negli organi a lume (cioè gli organi cavi propriamente detti... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 26 agosto 2022

