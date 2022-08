Senza forma, piatto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Senza forma, piatto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AMORFO

Significato/Curiosita : Senza forma, piatto

sa, afi: [musa'ka]) è un piatto tipico della cucina greca, balcanica e medio-orientale, affine ad altri piatti da casserole come lo karniyarik...

Solido amorfo è un solido in cui non c'è ordine a lungo raggio nelle posizioni degli atomi o delle molecole che lo costituiscono. lo stato amorfo, in qualche... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 26 agosto 2022

Altre definizioni con senza; forma; piatto; Magliette intime senza maniche; Durare... senza dare; Un antipatia senza limiti; Non c è senza tre; Un monitor con informa zioni; Molti sono stati trasforma ti in multisala; forma no lunghe parallele; __ terrier, cani dalla testa a forma di uovo; piatto povero a base di acqua e mais; Cibo peculiare di un territorio: piatto __; Lo è il piatto che rappresenta un territorio; Il piatto al poker; Cerca nelle Definizioni