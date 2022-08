Ripetere frequentemente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ripetere frequentemente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : REITERARE

Significato/Curiosita : Ripetere frequentemente

Temporale, è un espediente narrativo in cui dei personaggi sono costretti a ripetere esperienze, o a rivivere in continuazione vicende già avvenute, in un ciclo...

Sugli schermi divenne sempre più sporadica, anche per la difficoltà di reiterare la propria immagine di ragazza "pura" e sognatrice; in questo periodo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 26 agosto 2022

Altre definizioni con ripetere; frequentemente; ripetere per conferma; ripetere le stesse cose; ripetere per gli spettatori; ripetere ; Tutt altro che frequentemente ; Sono frequentemente a vento nei Paesi Bassi; Non sottile frequentemente ; Un pane morbido e frequentemente untuoso; Cerca nelle Definizioni