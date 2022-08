Relativo alla galera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativo alla galera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CARCERARIO

Significato/Curiosita : Relativo alla galera

Tetrarchia dal 293 fino alla sua morte nel 311. proveniente da una famiglia provinciale di modesta estrazione socio-economica, galerio salì rapidamente la...

L'individuo si trova. lo studioso conia il termine in seguito all'esperimento carcerario di stanford, che dimostra l'importanza dell'ambiente nel determinare le... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 26 agosto 2022

Altre definizioni con relativo; alla; galera; Concernente, relativo ; relativo a luoghi espositivi come il Louvre; relativo ad una delle tre ossa del bacíno; relativo all autore latino del Naturalis Historia; Nick Nolte è il protagonista del film I mastini del Dalla s Elton John è il cantante di Crocodile Rock; Sono stati accorti e fortunati ad aver installa to quel sofisticato antifurto che ha messo in fuga i ladri; Staccare dalla pianta; Sta seduto alla scrivania; Donne da galera ; Un soggetto da galera ; Fuggito di galera ; È dura in galera ; Cerca nelle Definizioni