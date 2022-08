C è quella a piè di pagina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è quella a piè di pagina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NOTA

Significato/Curiosita : C e quella a pie di pagina

In tipografia, il piè di pagina è la parte della pagina stampata posizionata sotto il testo vero e proprio. nei libri a stampa più antichi, ossia negli...

Una nota, nella notazione musicale, è un segno grafico usato per rappresentare un suono. nella musica colta moderna occidentale, le note sono scritte sul...

