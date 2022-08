Quella italiana fu istituita il 22 agosto 1864 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella italiana fu istituita il 22 agosto 1864. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CROCE ROSSA

Significato/Curiosita : Quella italiana fu istituita il 22 agosto 1864

Di torino del 1864 fu un eccidio compiuto da alcuni membri del regio esercito italiano (principalmente allievi carabinieri) il 21 e il 22 settembre ai...

Disambiguazione – "croce rossa" rimanda qui. se stai cercando il monte delle alpi, vedi croce rossa (monte). coordinate: 46°13'40n 6°08'14e / 46.227778°n... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 26 agosto 2022

Altre definizioni con quella; italiana; istituita; agosto; 1864; Ponchielli compose quella delle ore; È famosa quella azzurra di Capri; quella dei politici è blu; quella del gallo è rossastra; Regione italiana che confina anche con la Svizzera; La bandiera italiana ; Film con cowboy... all italiana ; Popolare diva italiana ; Provincia piemontese istituita nel 1992; La biblioteca di Milano istituita dall imperatrice Maria Teresa d Austria; Fu istituita da Truman nel 1947; Il ritorno in massa dalle ferie di agosto ; Le stelle del 10 agosto ; Nato a Roma il 4 agosto 1948, ha vinto nel 2021 il premio Nobel per la fisica; Incombe a ferragosto ; Organizzazione di volontariato fondata nel 1864 ; Quella dei Taiping fu in Cina dal 1849 al 1864 ; Cerca nelle Definizioni