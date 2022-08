Si prende a un piano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si prende a un piano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Si prende a un piano

Imperiale 1995 premio pritzker 1998 renzo piano (genova, 14 settembre 1937) è un architetto e senatore italiano. residente a parigi e in possesso anche della cittadinanza...

Di ascensore è conosciuto con l'acronimo mrl dall'inglese machine-room less); la riduzione degli spazi verticali di sicurezza nel vano ascensore, in...