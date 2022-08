Poderoso servizio vincente del tennista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Poderoso servizio vincente del tennista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ACE

Significato/Curiosita : Poderoso servizio vincente del tennista

Britannico ace – personaggio dell'anime bakugan battle brawlers: new vestronia e comparsa di bakugan: potenza mechtanium ace – personaggio di g.i. joe ace – codice... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 26 agosto 2022

Altre definizioni con poderoso; servizio; vincente; tennista; Cane poderoso ; Energico, poderoso ; Un poderoso scimmione; Un poderoso felino; Un bar nell area di servizio ; Guida auto di servizio bianche e azzurre; Il servizio urbano e suburbano dell area metropolitana di Parigi; Paga per usufruire regolarmente di un servizio ; Avvincente come un film; Una battuta vincente ; Colpo vincente nel tennis; Viaggio avvincente che fa rima con natura; I Tiriac ex tennista ; La bomba del tennista ; Rafael __, tennista spagnolo; Sara __, grande tennista ;