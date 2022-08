Percorrere i mari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Percorrere i mari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SOLCARE

Significato/Curiosita : Percorrere i mari

America e africa, con circa 14 milioni di km²), comprendente le terre e i mari compresi entro il circolo polare antartico, caratterizzato dalla presenza...

In occasione della campagna addestrativa del 2017, la nave è tornata a solcare l'oceano atlantico dopo 17 anni, raggiungendo il canada e gli usa; la nave... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 26 agosto 2022

Altre definizioni con percorrere; mari; Si paga per percorrere l autostrada; Si può percorrere a ruota libera e... motore spento; Tale è la strada faticosa da percorrere ; Attraversare, percorrere ; La parte della canna fumari a che fuoriesce dal tetto; La forza della mari na; Ufficiali di mari na; Regnò a Samari a dall 875 all 854 a C;