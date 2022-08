Mettere in ordine di combattimento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mettere in ordine di combattimento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SCHIERARE

Significato/Curiosita : Mettere in ordine di combattimento

Templari desiderosi di difendere il proprio ordine dalle accuse. tuttavia re filippo iv, desideroso di mettere fine ai templari, mise pressione alla commissione...

Il 4-3-3 è un modulo di gioco del calcio. consiste nello schierare 4 difensori, 3 centrocampisti e 3 attaccanti. diretto discendente del 4-2-4 (o "sistema...

Altre definizioni con mettere; ordine; combattimento; mettere in chiaro, accertare; mettere alla prova; mettere sul filo la biancheria ad asciugare; Attivare, mettere in funzione; L ordine sacro che precede il sacerdozio; L esatto ordine dei tempi; Con là.... è un ordine ; Figura retorica che inverte l ordine delle parole; Il combattimento ... più ravvicinato; Soldato ritornato da un combattimento ; Sport di combattimento teatrale ing; Aereo da combattimento ; Cerca nelle Definizioni