Fatto in maniera fraudolenta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fatto in maniera fraudolenta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DOLOSO

Significato/Curiosita : Fatto in maniera fraudolenta

Imprudenza) o fraudolenta (frode diretta ad aggravare l'insolvenza e a violare le legittime aspettative dei creditori). i connotati della fraudolenta sono riconducibili...

L'omicidio doloso (comunemente omicidio volontario) in diritto penale è il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale che consiste nel provocare... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 26 agosto 2022

