Si disputa fra più squadre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si disputa fra più squadre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Si disputa fra piu squadre

Campionato in corso fra due o più squadre con eguale numero di punti sono vigenti i piazzamenti a pari merito. in tali casi le squadre sono riportate in...

torneo – forma di festa d'armi di origine medievale torneo – competizione organizzata di giochi o sport torneo – digrafo che per ogni insieme di due dei...