Cosi parla chi non vuole disturbare - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : SOTTOVOCE

Significato/Curiosita : Cosi parla chi non vuole disturbare

Raggiunta da a, parla da sola con caleb e gli confessa di averlo sempre amato, di non aver mai smesso di farlo: la loro rottura non è stata affatto facile...

Cinematografo va in onda così è la mia vita… sottovoce: nonostante il titolo diverso, è una normale puntata di sottovoce. il lunedì va in onda testimoni e protagonisti... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 26 agosto 2022

