Il bastone ricurvo per l hockey su ghiaccio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il bastone ricurvo per l hockey su ghiaccio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CROSS

Significato/Curiosita : Il bastone ricurvo per l hockey su ghiaccio

il bastone da hockey su ghiaccio è lo strumento usato nello sport dell'hockey su ghiaccio per colpire il puck. i bastoni da hockey su ghiaccio sono a forma...

cross – comune statunitense del wisconsin cross – fiume africano ben cross (1947) – attore inglese chris cross, nome d'arte di christopher allen (1952)... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 26 agosto 2022

Altre definizioni con bastone; ricurvo; hockey; ghiaccio; Grosso bastone ; L arma celata nel bastone animato; L ortaggio che si alterna al bastone ; Colpo dato con un bastone di tendini bovini; Becco ricurvo dei rapaci; ricurvo e rientrante; Uccello dal becco ricurvo ; Uccelo dal grosso becco giallo e ricurvo ; Le indossano i portieri dell hockey ; Protezioni per le gambe dei giocatori di hockey ; Una protezione dell'hockey ; Gioco scozzese ritenuto l'avo dell'hockey ; Massa di neve o ghiaccio che precipita; Si può fare sul ghiaccio ; Si usano sul ghiaccio ; Il climbing di chi arrampica sul ghiaccio ; Cerca nelle Definizioni