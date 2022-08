Azienda che ricerca idrocarburi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Azienda che ricerca idrocarburi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ENI

Significato/Curiosita : Azienda che ricerca idrocarburi

La ricerca e produzione di idrocarburi in italia con tecniche industriali è iniziata nella seconda metà del xix secolo, e si è sviluppata in modo notevole...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi eni (disambigua). eni s.p.a., originariamente acronimo di ente nazionale idrocarburi, è un'azienda... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 26 agosto 2022

Altre definizioni con azienda; ricerca; idrocarburi; Nota azienda chimica; azienda rurale; azienda hi-tech nota per le sue schede grafiche; azienda dolciaria fondata nel capoluogo umbro; Parola chiave che facilita la ricerca in Internet; Questionario, ricerca ; Un noto istituto privato di ricerca e statistica; ricerca che si occupa di questioni pratiche; Miscela di idrocarburi usata per fare candele; Lo sono diversi idrocarburi ; Quelle ardenti emettono idrocarburi gassosi; Azienda il cui scopo è la ricerca di idrocarburi ; Cerca nelle Definizioni