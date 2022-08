Vernice brillante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vernice brillante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SMALTO

Significato/Curiosita : Vernice brillante

Significati, vedi vernice (disambigua). disambiguazione – se stai cercando i metodi per verniciare, vedi verniciatura. la vernice è un materiale tipicamente...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi smalto (disambigua). lo smalto è un rivestimento inorganico fusibile che si fissa sul metallo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Gioco in cui si sparano palline piene di vernice ; Trattato con vernice a base di olio di lino; Una vernice per tinteggiature; Si può dare di vernice ; Si estrae dal cilindro con un idea brillante ; brillante , vivida, come può essere l immaginazione; Coleottero di colore verde brillante ; Se è buona è brillante ;