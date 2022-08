Le vere ragioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le vere ragioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Le vere ragioni

For the crusades. edizione in lingua italiana: gli eserciti di dio: le vere ragioni delle crociate, torino, lindau, 2010, isbn 978-88-7180-854-3. the triumph...

Come sostenevano gli atomisti che pensavano a cause meccaniche. d'origine immateriale, dovuta cioè a cause intelligenti che operavano finalisticamente,...