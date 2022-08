Un verbo da paesi che perdono i propri abitanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un verbo da paesi che perdono i propri abitanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : SPOPOLARSI

Significato/Curiosita : Un verbo da paesi che perdono i propri abitanti

Suriname (ex-colonia dei paesi bassi), dove negli ultimi decenni è evoluta da seconda a prima lingua più parlata dagli abitanti. è ufficiale (e parlata...

Per numero di abitanti. a partire dagli anni ottanta ha incominciato a spopolarsi, fino ad arrivare ai circa 350 000 abitanti del 2005. a partire dagli... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

