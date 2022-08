Veicolo munito di benna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Veicolo munito di benna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 15 lettere : PALA CARICATRICE

Significato/Curiosita : Veicolo munito di benna

di 30 km/h esempi di veicoli di lavoro (o comunque di veicoli parificati ai veicoli di lavoro) sono i veicoli antincendio, i veicoli muniti di benna e...

Una pala caricatrice è una macchina per la movimentazione di materiale sciolto, specialmente terra, adatta a spostarlo e caricarlo su autocarri che provvederanno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con veicolo; munito; benna; veicolo a pedali con ruota anteriore più grande; L azione che rallenta un veicolo ; Il motore di ogni veicolo ; È un veicolo velocissimo, ma ben poco usato; munito di onorificenze; munito di calzature da sub; Bastimento munito di macchine a vapore; È munito di rubinetti; Sono munite di benna ; È senza fili in un album di benna to; Macchina con la benna ; È senza fili nel disco di benna to; Cerca nelle Definizioni