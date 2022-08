Valle delle Dolomiti dove si parla ladino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Valle delle Dolomiti dove si parla ladino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Valle delle dolomiti dove si parla ladino

Altri significati, vedi dolomiti (disambigua). le dolomiti (dolomiten in tedesco, dolomites in ladino, dolomitis in friulano, dolomiti in veneto), dette anche...

Forestum“, la foresta in gardena. coronata dalle catene montuose definite come dolomiti di gardena e percorsa dal rio gardena (derjon / grödnerbach), lungo...