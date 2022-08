S usano per prendere certi individui - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: S usano per prendere certi individui. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PINZE

Significato/Curiosita : S usano per prendere certi individui

In certi tempi e luoghi, si manifestò con modalità di segretezza. la massoneria promuove tra i suoi aderenti la ricerca incessante della verità per realizzare...

Plurale, facendo riferimento alla dualità delle parti componenti: un paio di pinze) è un utensile utilizzato per lo più dai meccanici, elettricisti, falegnami... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

