Si usa con il parmigiano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa con il parmigiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Si usa con il parmigiano

il parmigiano reggiano è un formaggio a pasta dura dop della famiglia dei grana, prodotto con latte vaccino crudo, parzialmente scremato per affioramento...

inizio xix secolo ^ grattugia, in treccani.it – vocabolario treccani on line, istituto dell'enciclopedia italiana. ^ grattugia manuale, su eatopine magazine...