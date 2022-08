Ursula __ der Leyen: guida la Commissione Europea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ursula __ der Leyen: guida la Commissione Europea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : VON

Significato/Curiosita : Ursula __ der leyen: guida la commissione europea

ursula gertrud von der leyen, nata albrecht (ixelles, 8 ottobre 1958), è una politica tedesca, presidente della commissione europea dal 1º dicembre 2019...

von – gruppo musicale black metal statunitense von – album dei sigur rós del 1997 von – preposizione tedesca... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

