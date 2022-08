Uno strumento impiegato per l esame della gola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno strumento impiegato per l esame della gola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : LARINGOSCOPIO

Piccola luce rende visibile l'interno della laringe. laringoscopio a lama miller (retta). laringoscopio a lama macintosh (o curva). lama miller: con la lama... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con strumento; impiegato; esame; della; gola; strumento musicale a corde pizzicate; strumento a percussione di forma piatta; Antico strumento a corda; Parte di un brano in cui suona un unico strumento ; L impiegato che lavora per una cassa di risparmio; Modesto e malpagato impiegato ; Luogo di lavoro dell impiegato ; Un veicolo impiegato nei traslochi; L esame psicologico basato sull osservazione di particolari macchie d inchiostro; Un poemetto in esame tri; All università è di laurea o di esame ; Un esame di Giurisprudenza: __ penale; Parte della cornetta telefonica; Una perla della val Gardena; Il Cruise della serie di film Mission: Impossible; Il nome della Piro, attrice napoletana; Pianta da pergola ti; Irregola re, non conforme alla norma; Puo regola re la fuoriuscita di un gas; Eccezione ad un regola mento; Cerca nelle Definizioni