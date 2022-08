Uno spirito come Gabriele - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno spirito come Gabriele. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ARCANGELO

Significato/Curiosita : Uno spirito come gabriele

Nelle religioni abramitiche, gabriele (in ebraico , gavri'el; in latino gabriel; in greco aß; in ebraico tiberiano garî'el; e in arabo...

Disambiguazione – "san michele arcangelo" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi san michele arcangelo (disambigua). michele (in ebraico:... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con spirito; come; gabriele; Il Grande spirito venerato dai nativi d America; Sa fare dello spirito ; Lo spirito con la scure dei giornalini a fumetti; L animo senza catene: spirito __; Diafana come vetro; Il nome tedesco del fiore noto come stella alpina; Un cantante come Bruce Springsteen; come dire per nulla; gabriele , messaggero alato; L Express di gabriele Salvatores; gabriele , ex calciatore; Una Stella lanciata da gabriele Muccino; Cerca nelle Definizioni