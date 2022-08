Una sottile presa in giro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una sottile presa in giro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : IRONIA

Significato/Curiosita : Una sottile presa in giro

Dio-patria-famiglia». tuttavia, già con papaveri e papere (oggi nota come una sottile presa in giro rivolta alla democrazia cristiana e, al contempo, come un accenno...

Citazioni sull'ironia wikizionario contiene il lemma di dizionario «ironia» wikimedia commons contiene immagini o altri file su ironia ironia, su treccani... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

