Una pietra azzurrognola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una pietra azzurrognola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : OPALE

Significato/Curiosita : Una pietra azzurrognola

Listatum). a firenze, a causa del più agevole uso della pietra serena e soprattutto della pietra forte, fu usata soprattutto per produrre ottima calce da...

Cui l'opale comune, l'opale nobile, l'opale nero, l'opale d'acqua, l'opale di fuoco, l'opale xiloide e la ialite. la parola "opale" ha radice comune nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con pietra; azzurrognola; Una pietra ... da cucina; Stampa artistica in cui la matrice un tempo era in pietra ; Una pietra che galleggia sull acqua; pietra preziosa intagliata per medaglioni; Gemma azzurrognola ; Una pietra ornamentale azzurrognola ; Cerca nelle Definizioni