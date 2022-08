Una pelle per giacche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una pelle per giacche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : RENNA

Significato/Curiosita : Una pelle per giacche

La pelle scamosciata è un tipo di pellame con una finitura di pelo, comunemente usata per giacche, scarpe, borse e altri oggetti. la pelle scamosciata...

Disambiguazione – "renna" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi renna (disambigua). la renna (rangifer tarandus (linnaeus, 1758)), nota...

Altre definizioni con pelle; giacche; Un indizio di giovinezza... a fior di pelle ; La muta della pelle o del pelo degli animali; Lesione estroflessa di pelle o mucose; Le lievi scottature le provocano sulla pelle ; Ampie giacche di tela... per il deserto; Fodera per le giacche ; Nelle giacche eleganti ci si mette il fazzoletto; Brand francese famoso per le giacche di piuma; Cerca nelle Definizioni