Una cittadina del Gargano - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : VIESTE

Significato/Curiosita : Una cittadina del gargano

Cercando altri significati, vedi gargano (disambigua). il gargano (/gar'gano/), soprannominato talvolta lo sperone d'italia, è una subregione dell'italia coincidente...

Territorio comunale di vieste è parte integrante del distretto sismico del gargano. classificazione sismica: zona 2 (sismicità media) vieste ha un clima di tipo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

