Una città vicina al Monte Bianco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una città vicina al Monte Bianco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AOSTA

Significato/Curiosita : Una citta vicina al monte bianco

Denominazione del comune alla famiglia bianco, una delle prime stanziatesi a bianchi, proveniente dal vicino centro di scigliano a seguito della repressione...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi aosta (disambigua). aosta (pronuncia aòsta, /a'sta/; aoste in francese, /st/; aoûta in arpitano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

