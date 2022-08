Una città sul Lago di Ginevra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una città sul Lago di Ginevra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Una citta sul lago di ginevra

Il lago lemàno (in francese lac léman, in francoprovenzale lèc lèman), spesso chiamato lago di ginevra, è il maggiore lago della svizzera e dell'europa...

losanna (afi: [lo'zanna]; in francese: lausanne; in arpitano: losena; in romancio: losanna; in tedesco desueto: lausannen e losannen) è una città della...