Una cassa con le maniglie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una cassa con le maniglie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BAULE

Significato/Curiosita : Una cassa con le maniglie

La cassa con il cadavere al suo interno, una volta chiusa e coperta, prende in genere il nome di feretro. la disposizione del defunto nella cassa da morto...

Vedi baule (disambigua). il baule è una cassa solida, resistente e capiente, destinata a contenere oggetti. le componenti essenziali di un baule sono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con cassa; maniglie; L impiegato che lavora per una cassa di risparmio; È delegata a incassa re i diritti d autore; La cassa di __; Lo fa il cono della cassa acustica; Se ha le maniglie , allora non corre; Casse con le maniglie ; maniglie di forma sferica; Lega per maniglie ;