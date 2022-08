time = orario ridotto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: time = orario ridotto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : PART

Significato/Curiosita : Time = orario ridotto

La riduzione dell'orario di lavoro può avvenire secondo tre modelli: tipo orizzontale: il lavoratore lavora tutti i giorni a orario ridotto; tipo verticale:...

Sadeness (part i) è un singolo del gruppo musicale tedesco enigma, pubblicato nel 1990 come estratto dall'album mcmxc a.d.. a questa voce o sezione va... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

