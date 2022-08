Un tessuto per scarpe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tessuto per scarpe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TELA

Significato/Curiosita : Un tessuto per scarpe

tessuto non tessuto (tnt) è il termine generico per indicare un prodotto industriale simile a un tessuto, ma ottenuto con procedimenti diversi dalla tessitura...

tela (disambigua). la tela è il modo più semplice con cui si possono intrecciare i fili di trama e ordito per costruire un tessuto. l'armatura tela è... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con tessuto; scarpe; tessuto in fibra sintetica; Con la trama forma il tessuto ; Disegni su tessuto ; Nascosto dietro a tessuto , anche in senso figurato; Artigiano che ripara le scarpe ; Si dice lo siano le scarpe del contadino; I lustrascarpe di una volta in napoletano; scarpe décolleté basse da donna;