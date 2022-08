Il tempo che molti destinano allo sport - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il tempo che molti destinano allo sport. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LIBERA

Significato/Curiosita : Il tempo che molti destinano allo sport

Aree di insediamento residenziale collegando le zone già edificate. si destinano ampi spazi a piani di lottizzazione in modo da facilitare la realizzazione...

771 libera – asteroide della fascia principale libera – film del 1993 di pappi corsicato libera – altro nome con cui veniva identificata la dea proserpina... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

