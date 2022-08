Lo è tanto la Sicilia quanto il Trentino-Alto-Adige - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è tanto la Sicilia quanto il Trentino-Alto-Adige. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 23 lettere : REGIONE A STATUTO SPECIALE

Significato/Curiosita : Lo e tanto la sicilia quanto il trentino-alto-adige

la bandiera del trentino-alto adige consiste in uno stemma, contenente due aquile di san venceslao (trentino) e due aquile rosse tirolesi (alto adige)...

Una regione italiana a statuto speciale è una regione italiana che gode di particolari forme e condizioni di autonomia. cinque regioni italiane sono chiamate... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

