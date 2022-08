Lo storico partner di Renato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo storico partner di Renato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : COCHI

Significato/Curiosita : Lo storico partner di renato

Cochi e renato è un duo comico formato negli anni sessanta da cochi ponzoni (11 marzo 1941) e renato pozzetto (14 luglio 1940). dopo aver esordito al cab...

cochi ponzoni, pseudonimo di aurelio ponzoni (milano, 11 marzo 1941), è un comico, cabarettista, cantante e attore italiano. aurelio ponzoni, orfano di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

