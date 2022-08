Stato africano dove lavorano molte imprese italiane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stato africano dove lavorano molte imprese italiane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : NIGERIA

Significato/Curiosita : Stato africano dove lavorano molte imprese italiane

Multinazionale al servizio delle imprese italiane, in il giornale. url consultato il 7 luglio 2013. ^ moda italiana, su italianweb.org. url consultato...

9°n 8°e9; 8 la nigeria (afi: /ni'rja/), ufficialmente repubblica federale della nigeria (in inglese: federal republic of nigeria), è uno stato federale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con stato; africano; dove; lavorano; molte; imprese; italiane; stato di debolezza degli organi; Un pericoloso molestato re; Il termine che indica la rivolta palestinese contro lo stato di Israele; _ Hakkinen: è stato grande rivale di Schumacher; Mammifero africano dagli arti zebrati; Lungo fiume sudafricano ; L africano di un film con Bud Spencer; Lo Stato africano con Niamey; Valle delle Dolomiti dove si parla ladino; L ambiente dove si sceglie di girare un film; _ oblige, motto che ricorda i dove ri da non trascurare; La sposa del re Clodove o; lavorano nelle sale da gioco; lavorano ... riprendendo; Molti lavorano in ospedale; Le api dell alveare che lavorano alacremente; Subì molte svalutazioni negli Anni 80 e 90; Ospita molte api; Chiude a semicerchio le navate di molte chiese; Ne arrivano molte di spam; Associa piccole imprese ; imprese ... da eroi; imprese pubbliche istituite per assumere i disoccupati; imprese di alpinisti; Piccolo strumento a fiato di origini italiane ; Un seme delle carte italiane ; Una delle enciclopedie italiane più famose; Una delle Dore italiane ; Cerca nelle Definizioni