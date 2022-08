Sotto un olivo secolare ho trovato e raccolto alcuni ovoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sotto un olivo secolare ho trovato e raccolto alcuni ovoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OVOLI

Significato/Curiosita : Sotto un olivo secolare ho trovato e raccolto alcuni ovoli

ovoli e dardi, conosciuto anche come ovoli e lingue, ovoli e ancore e in altri modi ancora, è un motivo ornamentale associato all'ovolo, un tipo di modanatura... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

ovoli e dardi, conosciuto anche come ovoli e lingue, ovoli e ancore e in altri modi ancora, è un motivo ornamentale associato all'ovolo, un tipo di modanatura... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con sotto; olivo; secolare; trovato; raccolto; alcuni; ovoli; Crescono sotto il naso; Merluzzo conservato sotto sale; La sotto classe di pesci di cui fa parte lo squalo; Spezia in polvere o sotto forma di bastoncini; Quelli d olivo vengono benedetti la Domenica delle Palme; Così sono detti i boccioli dell'olivo ; Una varietà di olivo con frutti molto grandi; .La colomba lo portò d'olivo ; Fa trasecolare i lettori; Ricorrenza secolare ; Un ciclo secolare ; L'albero con le ghiande c'è quella secolare ; Aladino ci ha trovato un genio; Il trovato re dell antica Grecia; trovato re che Dante collocò nel Purgatorio; La viola dei trovato ri; Abbondante come un raccolto ; Si bruciano dopo il raccolto del frumento; Un raccolto autunnale; Il centro raccolta del... raccolto ; Incapacità patologica di compiere alcuni gesti; alcuni ... in Francia; alcuni li produce la Pampers; Piacevolezza, in particolare di alcuni luoghi; Porcini, prataioli, pioppini, ovoli , chiodini..; Si nettano con uno scovoli no; Si pulisce con lo scovoli no;