Vi sosta il Milano-Parigi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi sosta il Milano-Parigi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LIONE

Significato/Curiosita : Vi sosta il milano-parigi

il principale aeroporto gestito dal comune di milano. è il secondo aeroporto italiano per traffico passeggeri dopo l'aeroporto di roma-fiumicino e vi...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi lione (disambigua). lione (afi: /li'one/; in francese lyon, /lj~/, in arpitano liyon, /~/... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con sosta; milano; parigi; sosta nze adesive derivate dal pesce; A volte lo espone chi sosta ; Vi sosta no le carovane; sosta nza usata per proteggere disegni da acqua e polvere; Periodica manifestazione d arte che si tiene a milano ; Il secondo aeroporto di milano ; La chiesa di milano con la Madonnina; Uno dei parchi più noti di milano ; Elegante quartiere parigi no; Aeroporto di parigi ; La sera parigi na; Un gioco di parole se sei a parigi ; Cerca nelle Definizioni